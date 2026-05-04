JAKARTA - Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Aksi ini digelar untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti akses pendidikan yang belum merata, biaya yang masih mahal, serta kebijakan yang dinilai belum berpihak pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran negara di bidang pendidikan belum sepenuhnya dirasakan.