Sebanyak 7 ekor penyu laut berhasil diselamatkan dan direhabilitasi sebelum akhirnya dilepasliarkan Oleh Seven Dreams A Pramana Experience Dalam Upaya Pariwisata Berkelanjutan.
General Manager Island unit PT Pramana Experience, I Nengah Widiasa, CEO PT Pramana Experience, I Wayan Suarsa, Resort Manager Seven Dreams A Pramana Experience - I Wayan Garutma Utama, Wakil Direktur PT Seven Dreams - Yenny Sinta Dewi dan Owner Representative Seven Dreams Nusa Penida - I Nyoman Widana saat Malam Perayaan 1 Tahun Seven Dreams A Pramana Experience di kawasan Nusa Penida, Bali pada Sabtu (2/5/2026).
Perayaan 1 Tahun Seven Dreams A Pramana Experience Ajak Customer Ikut lepasliarkan Penyu Laut ke Habitat Asli nya di Nusa Penida.
Kegiatan edukatif, mengajak para tamu dan anak-anak untuk berpartisipasi dalam aksi nyata pelestarian lingkungan sekaligus membangun koneksi yang lebih dalam dengan laut yang di inisiasi oleh Seven Dreams A Pramana Experience saat merayakan Ulang Tahun Pertamanya.
Pariwisata Berkelanjutan Digaungkan, Seven Dreams Lepas Penyu Hasil Rehabilitasi

Senin 04 Mei 2026 21:48 WIB
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu sampah laut, kerusakan ekosistem pesisir, dan perlindungan satwa laut dilindungi, Seven Dreams A Pramana Experience menandai ulang tahun pertamanya dengan aksi nyata konservasi: melepasliarkan tujuh ekor penyu laut yang telah diselamatkan dan direhabilitasi, sekaligus melakukan penanaman terumbu karang di kawasan Nusa Penida.
 
Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan ulang tahun pertama resort, tetapi juga menjadi seruan bahwa industri pariwisata harus mengambil peran lebih besar dalam menjaga ekosistem laut Indonesia, khususnya di destinasi kepulauan yang menjadi tulang punggung pariwisata nasional.
