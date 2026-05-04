Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap isu sampah laut, kerusakan ekosistem pesisir, dan perlindungan satwa laut dilindungi, Seven Dreams A Pramana Experience menandai ulang tahun pertamanya dengan aksi nyata konservasi: melepasliarkan tujuh ekor penyu laut yang telah diselamatkan dan direhabilitasi, sekaligus melakukan penanaman terumbu karang di kawasan Nusa Penida.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan ulang tahun pertama resort, tetapi juga menjadi seruan bahwa industri pariwisata harus mengambil peran lebih besar dalam menjaga ekosistem laut Indonesia, khususnya di destinasi kepulauan yang menjadi tulang punggung pariwisata nasional.