BEKASI - Rangkaian bunga dan pesan belasungkawa berjajar di salah satu sudut Stasiun Bekasi Timur, Duren Jaya, Kota Bekasi, Minggu (3/5/2026).

Di tengah aktivitas yang mulai kembali normal pascakecelakaan kereta pada Senin (27/4), suasana pagi ini justru terasa lebih hening. Langkah para penumpang tak lagi tergesa, seolah memberi ruang bagi duka yang masih tertinggal.

Di lantai dua, dekat akses masuk sebelum mesin tap, bunga terus berdatangan. Satu per satu orang berhenti, meletakkan bunga di sepanjang kaca, lalu terdiam sejenak. Tanpa komando, deretan itu memanjang dengan sendirinya.

Penumpang KRL Commuter Line Jabodetabek ikut menyampaikan doa bagi 16 korban kecelakaan yang melibatkan KRL dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek. Sebagian menunduk singkat, sebagian lain meninggalkan pesan kecil, kata-kata sederhana yang mewakili rasa kehilangan.

Karangan bunga dari warga dan pengguna KRL menjadi simbol solidaritas bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Bunga terus bertambah, sementara orang-orang datang dan pergi, meninggalkan doa, rasa hormat, dan langkah yang kini terasa lebih pelan.