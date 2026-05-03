Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 7
Perbesar
img-1
Rangkaian bunga dan pesan belasungkawa berjajar di salah satu sudut Stasiun Bekasi Timur, Duren Jaya, Kota Bekasi, Minggu (3/5/2026).
Foto 2 / 7
Perbesar
img-2
Rangkaian bunga dan pesan belasungkawa berjajar di salah satu sudut Stasiun Bekasi Timur, Duren Jaya, Kota Bekasi, Minggu (3/5/2026).
Foto 3 / 7
Perbesar
img-3
Karangan bunga dari warga dan pengguna KRL menjadi simbol solidaritas bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Bunga terus bertambah, sementara orang-orang datang dan pergi, meninggalkan doa, rasa hormat, dan langkah yang kini terasa lebih pelan.
Foto 4 / 7
Perbesar
img-4
Rangkaian bunga dan pesan belasungkawa berjajar di salah satu sudut Stasiun Bekasi Timur, Duren Jaya, Kota Bekasi, Minggu (3/5/2026).
Foto 5 / 7
Perbesar
img-5
Karangan bunga dari warga dan pengguna KRL menjadi simbol solidaritas bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Bunga terus bertambah, sementara orang-orang datang dan pergi, meninggalkan doa, rasa hormat, dan langkah yang kini terasa lebih pelan.
Foto 6 / 7
Perbesar
img-6
Rangkaian bunga dan pesan belasungkawa berjajar di salah satu sudut Stasiun Bekasi Timur, Duren Jaya, Kota Bekasi, Minggu (3/5/2026).
Foto 7 / 7
Perbesar
img-7
Karangan bunga dari warga dan pengguna KRL menjadi simbol solidaritas bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Bunga terus bertambah, sementara orang-orang datang dan pergi, meninggalkan doa, rasa hormat, dan langkah yang kini terasa lebih pelan.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Bunga Belasungkawa Masih Berdatangan ke Stasiun Bekasi Timur

Minggu 03 Mei 2026 21:39 WIB
A
A
A

BEKASI - Rangkaian bunga dan pesan belasungkawa berjajar di salah satu sudut Stasiun Bekasi Timur, Duren Jaya, Kota Bekasi, Minggu (3/5/2026).

 
Di tengah aktivitas yang mulai kembali normal pascakecelakaan kereta pada Senin (27/4), suasana pagi ini justru terasa lebih hening. Langkah para penumpang tak lagi tergesa, seolah memberi ruang bagi duka yang masih tertinggal.
 
Di lantai dua, dekat akses masuk sebelum mesin tap, bunga terus berdatangan. Satu per satu orang berhenti, meletakkan bunga di sepanjang kaca, lalu terdiam sejenak. Tanpa komando, deretan itu memanjang dengan sendirinya.
 
Penumpang KRL Commuter Line Jabodetabek ikut menyampaikan doa bagi 16 korban kecelakaan yang melibatkan KRL dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek. Sebagian menunduk singkat, sebagian lain meninggalkan pesan kecil, kata-kata sederhana yang mewakili rasa kehilangan.
 
Karangan bunga dari warga dan pengguna KRL menjadi simbol solidaritas bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Bunga terus bertambah, sementara orang-orang datang dan pergi, meninggalkan doa, rasa hormat, dan langkah yang kini terasa lebih pelan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Menhub Budi Karya Sosialisasikan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan di Stasiun Bekasi Timur
Bunga Belasungkawa Masih Berdatangan ke Stasiun Bekasi Timur
TKP Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur Jadi Tontonan Warga
Naik KRL dari Stasiun Bekasi Timur, Penumpang Scan Aplikasi Peduli Lindungi