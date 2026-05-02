Ada momen istimewa saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di SD Plumbungan IV, Sabtu (2/5/2026). Inspektur upacara yang biasanya dipimpin kepala sekolah, kali ini prajurit TNI bertindak sebagai inspektur upacara (Irup) yakni Letda Arh Jelang Abrianto, Danton satgas TMMD Reg 128 yang sedang mengerjakan program fisik TMMD di Desa Puro Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen.

Letda Arh Jelang Abrianto saat menjadi Inspektur upacara membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan menengah (Mendikdasmen) Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed. "Peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan, dan menghidupkan spirit pendidikan nasional,” ucap Abrianto. “Pada hakikatnya pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia, pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuhkembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia, atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia, Inti proses pendidikan adalah memuliakan," ujarnya.

Sementara, Kepala SDN Plumbungan IV Intan Palupi mengatakan sangat berterimakasih kepada TNI yang mau menjadi inspektur upacara di SD Plumbungan IV, karena baru kali ini upacara di sekolah irupnya dari TNI. "Luar biasa, Saya senang pak Tentara bisa menjadi irup saat upacara memperingati Hardiknas di sekolah kami. Ini kali pertama, biasanya kalau irupnya dari guru SD sendiri, banyak anak anak yang berbicara sendiri, sering gerak gerak bahkan ada yang mencari tempat teduh, namun ini berbeda, anak anak pada diam dan memperhatikan dengan khidmat, terimakasih pak tentara,” ujarnya.