Bumi Aki Heritage, restoran Sunda modern yang berdiri sejak 2023 di Bandung, menjalin komitmen bersama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat untuk mengembangkan wisata gastronomi berbasis budaya lokal.

Restoran ini mengangkat kekayaan kuliner Sunda melalui berbagai sajian tradisional seperti burayot, nagasari, es goyobod, hingga hidangan khas daerah seperti empal gentong dan sate maranggi, sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya.

Kolaborasi ini sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem pariwisata dan budaya nasional, sekaligus mendorong promosi gastronomi Indonesia di tingkat domestik dan internasional.

Deputi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani Mustafa, menyebut kuliner lokal memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata berkualitas. Sementara Kepala Disparbud Jabar, Iendra Sofyan, menilai sinergi ini dapat meningkatkan daya saing pariwisata melalui pendekatan budaya dan kuliner.

CEO PT Bumi Aki Boga, Anisha Desiliana Resti, menambahkan bahwa kuliner menjadi medium penting untuk memperkenalkan budaya dan menghadirkan pengalaman makan berbasis tradisi yang relevan lintas generasi.

Ke depan, kolaborasi ini diharapkan menghadirkan pengalaman wisata gastronomi yang lebih beragam melalui integrasi kuliner dengan seni dan budaya, sejalan dengan kampanye “Sajian Sunda Modern, Satu Meja Tiga Generasi.”