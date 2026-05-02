JAKARTA - Senior General Manager Operations Optik Melawai, James Hadisurjo secara simbolis menyerahkan bantuan kacamata kepada perwakilan warga Jakarta Timur di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (30/4/2026).

Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Optik Melawai melalui program Optik Melawai Peduli menyalurkan 1.000 pasang kacamata bagi perempuan di Jakarta Timur. Bantuan tersebut diserahkan kepada Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Timur, Essie Feransie.

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan mata sekaligus memastikan keterbatasan penglihatan tidak menjadi hambatan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Selain penyerahan bantuan, kegiatan ini juga menghadirkan layanan pemeriksaan mata gratis oleh tenaga profesional dengan dukungan peralatan modern guna memastikan akurasi kebutuhan lensa bagi penerima manfaat.