JAKARTA - Ribuan buruh berkonvoi menggunakan sepeda motor saat menuju Monas melalui Jalan Sudirman - Thamrin, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Sejumlah buruh dan pengemudi ojek online mulai bergerak menuju Monumen Nasional untuk memperingati Hari Buruh 2026. Mereka berkonvoi sepeda motor, melintasi kawasan Semanggi hingga Jalan Sudirman - Thamrin.

Puncak perayaan May Day 2026 dipusatkan di Monas dan dijadwalkan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 24.980 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta disiagakan untuk mengamankan kegiatan di kawasan Monas hingga DPR/MPR.