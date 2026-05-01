JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melempar baju safari usai menyampaikan pidato di hadapan massa aksi Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Dalam May Day 2026 para buruh menuntut adanya pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, hingga kekhawatiran terhadap dampak konflik global yang berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).