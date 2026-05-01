JAKARTA - PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) kembali menegaskan komitmennya di sektor kesehatan melalui kegiatan CSR bertajuk “Menguatkan Harapan, Menemani Proses Pemulihan” bersama Rumah Harapan Indonesia pada 25 April 2026 di Jakarta. Kegiatan ini melibatkan anak-anak pasien beserta orang tua atau pendamping sebagai bagian dari upaya memberikan dukungan pemulihan yang lebih menyeluruh.

Sebagai distributor alat kesehatan, IRRA menilai proses pemulihan tidak hanya bergantung pada layanan medis, tetapi juga dipengaruhi dukungan psikologis, lingkungan yang hangat, serta kepedulian. Dalam kegiatan ini, anak-anak diajak mengikuti berbagai aktivitas interaktif seperti mewarnai, membuat gelang harapan, dan bermain bersama guna menumbuhkan semangat dan optimisme.

Direktur Utama IRRA, Heru Firdausi Syarif, menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam proses penyembuhan. Ia menyampaikan bahwa perusahaan ingin hadir tidak hanya sebagai penyedia alat kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan pasien menuju kesembuhan.

Selain kegiatan interaktif, IRRA juga menyalurkan donasi untuk mendukung operasional Rumah Harapan Indonesia, termasuk pemenuhan kebutuhan harian anak-anak selama menjalani pengobatan. Dukungan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Rumah Harapan Indonesia merupakan rumah singgah gratis bagi anak-anak dari berbagai daerah yang menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan. Selain menyediakan tempat tinggal, lembaga ini juga memberikan dukungan menyeluruh, mulai dari kebutuhan harian, nutrisi, transportasi, hingga pendampingan emosional bagi anak dan keluarga.

Founder Rumah Harapan Indonesia, Valencia Mieke Randa, menyatakan bahwa kegiatan seperti ini memberikan dampak positif dengan menghadirkan kebahagiaan dan harapan di tengah proses pengobatan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga sosial untuk memperkuat dukungan bagi anak-anak yang sedang berjuang untuk sembuh.