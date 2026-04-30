HOME MULTIMEDIA Foto

Stimulasi Anak Usia Dini Didorong Lewat Aktivitas Kreatif

Kamis 30 April 2026 23:30 WIB
JAKARTA - Sejumlah anak-anak mengikuti lomba Mewarnai dan edukasi Nutrisi di Jakarta.

 
SGM Eksplor bersama Alfamart menggelar lomba mewarnai dan menggambar di UIN Sunan Ampel, Surabaya (26/4) sebagai upaya mendukung tumbuh kembang optimal anak. Kegiatan ini menghadirkan berbagai aktivitas edukatif dan menyenangkan, mulai dari lomba kreatif, sesi edukasi nutrisi, hingga temu sapa dengan karakter Na Willa yang diperankan Luisa Adreena.
 
Head of SGM, Anissa Ardiella Putri, menyampaikan peran ibu penting dalam membangun kepercayaan diri dan daya tanggap anak sejak dini. Aktivitas menggambar dan mewarnai dinilai efektif menstimulasi perkembangan kognitif, imajinasi, serta ekspresi diri anak.
 
Dokter Spesialis Anak, dr. Aisya Fikritama Aditya, Sp.A, menambahkan usia 1–5 tahun merupakan periode emas perkembangan, sehingga membutuhkan kombinasi nutrisi yang tepat dan stimulasi konsisten, termasuk melalui aktivitas kreatif.
 
Perwakilan Alfamart, Yosia Andika Pakiding, menyebut kolaborasi ini bertujuan menghadirkan kegiatan yang edukatif dan mudah diakses keluarga. Acara berlangsung meriah dengan sesi interaktif, hadiah, serta antusiasme peserta, sekaligus mendorong orang tua untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui nutrisi dan lingkungan positif.
 
Acara semakin meriah dengan sesi interaktif bersama Na Willa, berbagai hadiah menarik, serta antusiasme tinggi dari peserta. Melalui kegiatan ini, SGM Eksplor dan Alfamart berharap orang tua semakin terdorong untuk memberikan dukungan terbaik bagi tumbuh kembang anak, baik melalui nutrisi, stimulasi, maupun lingkungan yang positif.
