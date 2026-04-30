JAKARTA - PT United Tractors Tbk melalui UT School kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak SDM vokasi berkualitas dengan menggelar Wisuda Nasional Mekanik Alat Berat Batch 37 di Grand Ballroom United Tractors, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti 292 wisudawan dari berbagai Learning Location di seluruh Indonesia.

Mengusung tema penciptaan generasi unggul berstandar internasional, wisuda ini menjadi momentum penguatan ekosistem vokasi nasional. Direktur UT School, Mochamad Hamdan Aziz, menyatakan lulusan telah dibekali kompetensi teknis, budaya kerja INSANI, serta etos profesional untuk menjawab kebutuhan industri alat berat di sektor pertambangan, konstruksi, agro, dan energi.

Rangkaian acara juga menghadirkan “Sinergi Talenta Nusantara” melalui kerja sama strategis, antara lain kemitraan rekrutmen dengan Scania untuk kawasan Asia Oceania, peluncuran program Mini Mining bersama PT Bukit Asam, serta program beasiswa mekanik hasil kolaborasi dengan PT AMMAN dan pemerintah daerah di Sumbawa.

Selain itu, dilakukan pelepasan peserta World Skill Competition (WSC) Shanghai 2026 sebagai upaya mendorong talenta Indonesia bersaing di tingkat global. Pemerintah turut mendukung dengan menempatkan UT School sebagai role model pengembangan vokasi berbasis industri.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, UT School bersama mitra industri dan pendidikan terus memperkuat peran sebagai jembatan antara dunia pendidikan vokasi dan kebutuhan nyata industri, sekaligus mendorong lahirnya talenta unggul yang berkontribusi bagi keberlanjutan.