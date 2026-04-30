Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti 292 wisudawan dari berbagai Learning Location di seluruh Indonesia.
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti 292 wisudawan dari berbagai Learning Location di seluruh Indonesia.
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti 292 wisudawan dari berbagai Learning Location di seluruh Indonesia.
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti 292 wisudawan dari berbagai Learning Location di seluruh Indonesia.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

292 Lulusan UT School Resmi Diwisuda, Siap Isi Kebutuhan Industri Alat Berat

Kamis 30 April 2026 23:30 WIB
A
A
A

JAKARTA - PT United Tractors Tbk melalui UT School kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak SDM vokasi berkualitas dengan menggelar Wisuda Nasional Mekanik Alat Berat Batch 37 di Grand Ballroom United Tractors, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti 292 wisudawan dari berbagai Learning Location di seluruh Indonesia.

 
Mengusung tema penciptaan generasi unggul berstandar internasional, wisuda ini menjadi momentum penguatan ekosistem vokasi nasional. Direktur UT School, Mochamad Hamdan Aziz, menyatakan lulusan telah dibekali kompetensi teknis, budaya kerja INSANI, serta etos profesional untuk menjawab kebutuhan industri alat berat di sektor pertambangan, konstruksi, agro, dan energi.
 
Rangkaian acara juga menghadirkan “Sinergi Talenta Nusantara” melalui kerja sama strategis, antara lain kemitraan rekrutmen dengan Scania untuk kawasan Asia Oceania, peluncuran program Mini Mining bersama PT Bukit Asam, serta program beasiswa mekanik hasil kolaborasi dengan PT AMMAN dan pemerintah daerah di Sumbawa.
 
Selain itu, dilakukan pelepasan peserta World Skill Competition (WSC) Shanghai 2026 sebagai upaya mendorong talenta Indonesia bersaing di tingkat global. Pemerintah turut mendukung dengan menempatkan UT School sebagai role model pengembangan vokasi berbasis industri.
 
Melalui berbagai inisiatif tersebut, UT School bersama mitra industri dan pendidikan terus memperkuat peran sebagai jembatan antara dunia pendidikan vokasi dan kebutuhan nyata industri, sekaligus mendorong lahirnya talenta unggul yang berkontribusi bagi keberlanjutan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
DJP Catat 12,3 Juta SPT Masuk Jelang Batas Akhir
292 Lulusan UT School Resmi Diwisuda, Siap Isi Kebutuhan Industri Alat Berat
Siswa Antusias Ikuti Lomba Semarak Hari Pendidikan Nasional
Gerai Kebutuhan Ibu dan Anak Hadirkan Area Edukasi dan Bermain
Ratusan Peserta Ikuti Ajang Lari 5K Spirit Run 2026
173 Ribu Mahasiswa Ikuti Program Pengembangan Kepemimpinan Nasional
Momen Dirut KAI Termenung di Depan KRL Ringsek Usai Dihantam Argo Bromo Anggrek
Rapat Evaluasi Kemiskinan: Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Menyusut