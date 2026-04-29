Kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan layanan dan akses kebutuhan nutrisi anak.
Gerai Kebutuhan Ibu dan Anak Hadirkan Area Edukasi dan Bermain

Rabu 29 April 2026 22:24 WIB
Danone Specialized Nutrition (SN) Indonesia berkolaborasi dengan Raja Susu meluncurkan “Raja Susu Flagship Store didukung oleh Danone SN Indonesia” di PIK 2 (24/4). Toko ini menghadirkan pengalaman belanja yang lebih nyaman dan eksklusif bagi ibu, dengan pengelompokan kategori produk nutrisi anak dari Nutrilon Royal, Bebelac, dan SGM untuk memudahkan navigasi.
 
CEO Danone SN Indonesia, Joris Bernard, mengatakan kehadiran flagship store ini menjadi solusi one-stop shopping yang menggabungkan produk berkualitas dan pengalaman belanja menyeluruh, seiring meningkatnya kebutuhan orang tua akan akses produk tepercaya.
 
Sales Director Danone SN Indonesia, Rizki Imam Ardhi, menambahkan konsep toko dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang praktis, nyaman, dan informatif, sekaligus memudahkan ibu memilih produk sesuai tahap tumbuh kembang anak.
 
Owner Raja Susu, Yohanes David Setiawan, menyambut kolaborasi ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan layanan dan akses kebutuhan nutrisi anak, seiring ekspansi Raja Susu yang kini memiliki lebih dari 150 cabang di Indonesia.
 
Flagship store ini juga dilengkapi zona produk kehamilan hingga tumbuh kembang anak, area edukasi, serta kids corner, guna menghadirkan pengalaman belanja yang lengkap dan ramah keluarga.
 
Ke depan, Danone SN Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi dan memperluas akses bagi para orang tua dalam mendapatkan produk nutrisi berkualitas, sekaligus menciptakan pengalaman belanja yang relevan dengan kebutuhan keluarga modern.
