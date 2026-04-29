Di tengah meningkatnya kesadaran gaya hidup sehat, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pelita Harapan (BEM UPH) Kampus Medan menggelar Spirit Run 2026 pada 25 April 2026 di Urban Community Park Kebun Bunga, Medan.

Ajang lari 5K ini menjadi upaya mendorong gaya hidup aktif sekaligus memperkuat nilai pendidikan holistis.

Kegiatan ini diikuti 780 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Selain lomba lari, acara juga diramaikan aktivitas seperti Body Combat dan Zumba yang memperkuat semangat kebersamaan dan sportivitas.

Head of UPH Medan, Daniel Augustinus, Ph.D., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen UPH dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga sehat secara fisik dan berkarakter kuat. Hal ini diperkuat oleh Pembina BEM UPH Medan, Bonnarty Silalahi, yang menyebut Spirit Run sebagai wujud nyata pendidikan holistis sekaligus momentum membangun budaya positif di kampus.

Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menjaga kebugaran menjelang Ujian Akhir Semester (UAS), sekaligus mendorong keseimbangan antara kesehatan dan kesiapan akademik.

Dalam penyelenggaraannya, BEM UPH Medan berkolaborasi dengan PASI Sumatera Utara dan didukung Pemerintah Kota Medan. Kolaborasi ini diapresiasi sebagai langkah positif dalam menumbuhkan minat olahraga sekaligus membuka peluang lahirnya atlet baru.

Acara berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi peserta hingga garis akhir. Selain kompetisi, panitia juga menghadirkan berbagai hadiah dan dukungan dari mitra strategis.

Ke depan, Spirit Run 2026 menjadi bagian dari komitmen UPH dalam menghadirkan program pengembangan mahasiswa yang berkelanjutan, tidak hanya di bidang kesehatan fisik, tetapi juga kepemimpinan, guna mempersiapkan generasi muda yang unggul dan berdampak bagi masyarakat.