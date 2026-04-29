Program pengembangan mahasiswa Novo Club Batch 4 resmi dibuka dengan melibatkan sekitar 173 ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Program yang diinisiasi ParagonCorp ini menarik minat besar, dengan total 176 ribu pendaftar dari seluruh penjuru negeri.

Pembukaan digelar serentak di 16 kota, dengan acara utama berlangsung di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, yang dihadiri sekitar 1.000 mahasiswa, sementara peserta lainnya mengikuti secara daring dari berbagai wilayah.

Acara dirancang secara teatrikal untuk membawa peserta melalui perjalanan emosional, mulai dari mengenali ketakutan hingga berani berkarya dan memberi dampak. Project Leader Novo Club, Chairina Suci Andhisa, menyebut konsep ini bertujuan membangun fondasi awal perjalanan 1,5 tahun ke depan agar peserta merasa menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar.

Salah satu peserta, Nastiti Lestari, mengaku antusias mengikuti program ini sebagai wadah belajar, memperluas relasi, dan mengembangkan kepemimpinan serta kontribusi sosial.

Menutup acara, CEO Paragon NSEI, Salman Subakat, menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam menciptakan perubahan. Mengusung tema “Berani Berinovasi, Berdampak Tanpa Batas”, program ini diharapkan menjadi awal lahirnya gerakan anak muda yang aktif berinovasi dan memberi dampak luas di masyarakat.