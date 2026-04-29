Menteri UMKM Maman Abdurrahman meninjau langsung pelaksanaan program PNM yang mencakup pelatihan literasi keuangan dan pengelolaan usaha melalui program Membina dan Memberdaya.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman meninjau langsung pelaksanaan program PNM yang mencakup pelatihan literasi keuangan dan pengelolaan usaha melalui program Membina dan Memberdaya.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman meninjau langsung pelaksanaan program PNM yang mencakup pelatihan literasi keuangan dan pengelolaan usaha melalui program Membina dan Memberdaya.
HOME MULTIMEDIA Foto

Menteri UMKM dan PNM Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pesisir

Rabu 29 April 2026 21:51 WIB
Menteri UMKM Maman Abdurrahman meninjau langsung pelaksanaan program PNM yang mencakup pelatihan literasi keuangan dan pengelolaan usaha melalui program Membina dan Memberdaya.
 
Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis pesisir dan pariwisata, dengan mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan. Untuk mendorong kesejahteraan warga, Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama pemerintah menghadirkan program pemberdayaan, khususnya bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.
 
Dalam kunjungan kerjanya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman meninjau langsung pelaksanaan program PNM yang mencakup pelatihan literasi keuangan dan pengelolaan usaha melalui program Membina dan Memberdaya (Mba Maya), penyediaan Ruang Pintar PNM sebagai sarana edukasi, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
 
Maman menyampaikan program Mekaar dari PNM terbukti membantu perekonomian keluarga dan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia juga mendorong peningkatan akses pembiayaan, termasuk melalui penyaluran KUR, guna memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah tersebut.
 
PNM menegaskan komitmennya untuk terus memperluas pemberdayaan yang berkelanjutan, memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir, serta membuka peluang usaha berbasis potensi lokal dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur.
 
Melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, program ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, serta berkontribusi pada pengentasan kemiskinan ekstrem dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di wilayah tersebut.
