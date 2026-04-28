Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, tampak duduk termenung di depan rangkaian KRL yang ringsek parah usai ditabrak KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026) dini hari.
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, tampak duduk termenung di depan rangkaian KRL yang ringsek parah usai ditabrak KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026) dini hari.
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, tampak duduk termenung di depan rangkaian KRL yang ringsek parah usai ditabrak KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026) dini hari.
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, tampak duduk termenung di depan rangkaian KRL yang ringsek parah usai ditabrak KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026) dini hari.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Momen Dirut KAI Termenung di Depan KRL Ringsek Usai Dihantam Argo Bromo Anggrek

Selasa 28 April 2026 22:28 WIB
A
A
A
BEKASI - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, tampak duduk termenung di depan rangkaian KRL yang ringsek parah usai ditabrak KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026) dini hari.
 
Mengenakan kemeja putih, Bobby memilih diam di peron, memandangi proses evakuasi korban yang masih berlangsung di tengah suasana mencekam dan penuh duka.
 
Momen tersebut diabadikan sekitar pukul 02.00 WIB, Selasa (28/4/2026) dini hari, tak lama setelah kunjungan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad.
 
Berdasarkan data terbaru, kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur itu menelan 15 korban jiwa, sementara 84 orang lainnya mengalami luka-luka.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Momen Dirut KAI Termenung di Depan KRL Ringsek Usai Dihantam Argo Bromo Anggrek
Gerbong Ringsek Dievakuasi, Tabrakan KRL dan Argo Bromo Anggrek Tewaskan 15 Orang
Instruksi Presiden ke Dirut KAI: Percepatan Inventarisasi Permukiman Bantaran Rel dan Penyiapan Solusi Hunian Layak