BEKASI - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, tampak duduk termenung di depan rangkaian KRL yang ringsek parah usai ditabrak KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026) dini hari.

Mengenakan kemeja putih, Bobby memilih diam di peron, memandangi proses evakuasi korban yang masih berlangsung di tengah suasana mencekam dan penuh duka.

Momen tersebut diabadikan sekitar pukul 02.00 WIB, Selasa (28/4/2026) dini hari, tak lama setelah kunjungan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad serta utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad.

Berdasarkan data terbaru, kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur itu menelan 15 korban jiwa, sementara 84 orang lainnya mengalami luka-luka.