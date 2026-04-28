BEKASI - Petugas berusaha mengevakuasi bangkai kereta dengan alat berat di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Kecelakaan kereta terjadi di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin (27/4) malam. Insiden ini melibatkan kereta rel listrik (KRL) dan Kereta Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek, yang dipicu oleh peristiwa tertempernya sebuah taksi di perlintasan sebidang.

Akibat insiden itu, KRL sempat berhenti di lokasi. Namun, di saat bersamaan, KA Argo Bromo Anggrek tetap melaju di jalur yang sama hingga akhirnya tabrakan tidak dapat dihindari.