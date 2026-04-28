JAKARTA - Keluarga korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur mulai berdatangan ke Pos DVI Rumah Sakit Polri, Selasa (28/4/2026).

Suasana di Pos DVI (Disaster Victim Identification) antemortem RS Polri dipenuhi keluarga korban. Mereka datang berharap mendapat kepastian soal anggota keluarga yang diduga menjadi korban kecelakaan.

Di ruang tunggu, sejumlah keluarga tampak duduk sambil menahan tangis.

RS Polri telah menerima 10 kantong jenazah sejak dini hari. Seluruh jenazah tersebut diketahui berjenis kelamin perempuan dan masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI.

Proses identifikasi dilakukan melalui pencocokan data ante mortem dari keluarga dengan data setelah kematian (post mortem) hasil pemeriksaan forensik.