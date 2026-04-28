BEKASI - Kondisi mobil taksi hijau yang tertabrak di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Kecelakaan kereta terjadi di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin (27/4) malam. Insiden ini melibatkan kereta rel listrik (KRL) dan Kereta Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek, yang dipicu oleh peristiwa tertempernya sebuah taksi di perlintasan sebidang.

Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Ia menjelaskan, kejadian bermula saat taksi Xanh SM tertemper KRL di perlintasan dekat Bulak Kapal.

Akibat insiden itu, KRL sempat berhenti di lokasi. Namun, di saat bersamaan, KA Argo Bromo Anggrek tetap melaju di jalur yang sama hingga akhirnya tabrakan tidak dapat dihindari.