BEKASI - Petugas mengevakuasi korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Proses evakuasi korban kecelakaan antara kereta rel listrik (KRL) Commuter Line dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek masih berlangsung hingga pukul 03.00 WIB.

Insiden tersebut menyebabkan 74 orang menjadi korban. Dari jumlah itu, empat orang dilaporkan meninggal dunia.

Berdasarkan data hingga Selasa (28/4) pukul 01.00 WIB, seluruh korban telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit, antara lain RSUD Kota Bekasi, RS Primaya, dan RS Bella.