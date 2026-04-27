Dr. Stanley Setiawan, Dr. Henry Tanojo, Dr. Inneke Jane, dan Dr. Mathelda Weni saat menjadi pembicara dalam media press conference mengenai tren perawatan skin booster di Jakarta, Minggu (26/4/2026).
Dr. Stanley Setiawan, Dr. Henry Tanojo, Dr. Inneke Jane, dan Dr. Mathelda Weni saat menjadi pembicara dalam media press conference mengenai tren perawatan skin booster di Jakarta, Minggu (26/4/2026).
Dr. Stanley Setiawan, Dr. Henry Tanojo, Dr. Inneke Jane, dan Dr. Mathelda Weni saat menjadi pembicara dalam media press conference mengenai tren perawatan skin booster di Jakarta, Minggu (26/4/2026).
Ahli Estetika Bahas Tren Skin Booster yang Kian Fokus pada Kualitas Kulit

Senin 27 April 2026 21:58 WIB
JAKARTA - Dr. Stanley Setiawan, Dr. Henry Tanojo, Dr. Inneke Jane, dan Dr. Mathelda Weni saat menjadi pembicara dalam media press conference mengenai tren perawatan skin booster di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

 
Seiring berkembangnya dunia aesthetic medicine, kebutuhan akan perawatan yang menghasilkan kulit sehat, glowing, dan tetap natural semakin meningkat. Tren pun bergeser ke arah skin quality yang menekankan peningkatan kualitas kulit secara menyeluruh.
 
Menjawab kebutuhan tersebut, PT Parvus Medica Indonesia bersama Teoxane Laboratories meluncurkan Teoxane babyGLOW™, inovasi skin booster dengan pendekatan yang lebih efisien, nyaman, dan minim downtime.
 
Teknik babyGLOW™ menggunakan 8 titik injeksi sehingga prosedur menjadi lebih praktis. Metode ini membantu meningkatkan hidrasi kulit serta memberikan hasil yang lebih bercahaya dan segar tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari.
 
Dalam kesempatan tersebut, para ahli menegaskan bahwa perawatan skin booster kini berfokus pada pendekatan preventif dan berkelanjutan, di mana kualitas kulit dibangun secara konsisten untuk hasil yang sehat, natural, dan tahan lama.
