JAKARTA - Penampakan dari udara ribuan ton sampah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung Depok mencemari Kali Pesanggrahan, Senin (27/4/2026).

Di sepanjang bantaran, terbentuk dinding sampah yang mengapit aliran Kali Pesanggrahan. Tumpukan tersebut terus tergerus arus dan terbawa ke hilir, mengalir menuju wilayah Depok, Tangerang Selatan, hingga Jakarta.

Semakin deras arus air, semakin besar pula volume sampah yang terbawa dari TPA Cipayung.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan dampak lingkungan yang lebih luas, terutama terhadap kualitas air dan potensi penyumbatan aliran sungai di wilayah hilir.