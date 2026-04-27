JAKARTA - Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (tengah), Menteri Sosial Saifullah Yusuf (ketiga kanan), MenPAN-RB Rini Widyantini (keempat kiri) mengikuti rapat evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Plaza BP Jamsostek, Jakarta, Senin (27/4/2026). Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut angka kemiskinan ekstrem pada September 2025 sebesar 0,78 persen atau turun 0,48 persen dibanding Maret 2024 yakni sebesar 1,26 persen sehingga jumlah penduduk miskin ekstrem saat ini berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya berjumlah 3,56 juta orang.