Sejumlah wisatawan mendapatkan penjelasan tentang sejarah dan tradisi terkait koleksi benda-benda yang tersimpan dalam ruang pamer di Museum Keraton Surakarta, di Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (25/4/2026).

Kementerian Kebudayaan terus mendorong upaya revitalisasi keraton, museum, dan kawasan budaya di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, secara bertahap dan berkelanjutan. Revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi, juga mencakup penguatan narasi sejarah, pengelolaan yang profesional, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengalaman publik.

Keraton Surakarta diharapkan dapat berkembang sebagai destinasi unggulan yang mengintegrasikan wisata budaya, sejarah, religi, dan edukasi. Karena, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memiliki posisi penting sebagai pusat kebudayaan Jawa yang menyimpan nilai sejarah, tradisi, dan peradaban yang panjang.