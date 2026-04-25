Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan Piagam Penghargaan Kategori Pelayanan Kesehatan Terbaik kepada Bupati Kabupaten Klungkung- Made Satria (kanan) dalam Acara Nasional Governance Awards.

Inovasi yang terus dikembangkan Bupati Klungkung, I Made Satria menoreh prestasi yang gemilang, kali ini, National Governance Awards (NGA) 2026 yang diselenggarakan oleh Metro TV. Didampingi Sekertaris Daerah, Anak Agung Gede Lesmana dan Kepala Dinas Kesehatan, I Gusti Ayu Ratna Dwijawati menerima penghargaanya kepada Kabupaten Klungkung yang dinilai inklusif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Klungkung.

Dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian yang dalam sambutanya menyampaikan apresiasi mendalam atas prestasi para Pemerintah Daerah yang terbukti telah memberikan kinerjan terbaiknya, "Di tengah dinamika tantangan yang kompleks, dedikasi tanpa batas yang ditunjukkan para kepala daerah adalah bukti nyata pelayanan tulus bagi masyarakat" Ujarnya, "Penghargaan ini menjadi pemantik semangat untuk terus bertransformasi demi kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan nasional" Harap Menteri Tito pada Jumat (24/4/26).

Penghargaan dibidang kesehatan ini bukan kali pertama di raih oleh Kabupaten Klungkung, sebelumnya Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Klungkung, karena prevalensi stunting di wilayah ini tercatat menjadi yang terendah di Indonesia yakni 5,1 persen.

Bupati Satria tidak berpuas diri atas Penghargaan yang telah diraih, dirinya akan terus berkomitmen dalam pengembangan layanan untuk Masyarakat Klungkung " Terkait Stunting, kami terus berupaya untuk dapat menurunkan angkanya melalu program yang telah berjalan agar kami tetap bisa mempertahankan dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia, yaitu diperoleh di kabupaten kami, Kabupaten Klungkung," ujarnya.

Di samping penanganan stunting, Bupati Satria membeberkan sejumlah prestasi lain yang memperkuat posisi Klungkung di sektor kesehatan. Kabupaten ini berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Award untuk Kategori Utama. "Dalam penghargaan ini, kami sebagai daerah dengan keaktifan peserta JKN hingga 95% dan 100% tercover semuanya" jelasnya.

Tak habis sampai disini, Kepala Dinas Kabupaten Klungkung, Ayu Ratna juga menambahkan penghargaan lainnya, yakni Zona Integritas sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada bidang kesehatan, " Kami terus berupaya optimal dalam pelayanan kesehatan bahkan saat ini RSUD Kabupaten Klungkung semakin lengkap pelayanannya sehingga dijadikan RS Rujukan Utama di Bali Timur" lengkapnya.