JAKARTA - Petugas merapikan tabung LPG nonsubsidi ukuran 12 kg di salah satu agen, Depok, Jawa Barat, Jumat (24/4/2026).

PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kilogram dan 5,5 kilogram mulai 18 April 2026.

Harga LPG 12 kg naik dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung atau meningkat 18,75%, sedangkan LPG 5,5 kg naik dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung atau melonjak 18,89%.