JAKARTA - Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari saat memberikan sambutan pada kolaborasi transisi energi 1,3 GW PLTS Atap di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Indonesia mencatat tonggak penting dalam transisi energi dengan peluncuran dan pencapaian kapasitas 1,3 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian ESDM, PLN, dan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI).

Momentum ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mempercepat pemanfaatan energi bersih serta menjadi fondasi awal menuju target pengembangan 100 GW energi surya nasional. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari rangkaian Road to IndoSolar 2026 yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan.

Peluncuran ini sejalan dengan agenda strategis nasional, termasuk peningkatan bauran energi terbarukan dalam RUPTL PLN 2025–2034, perluasan akses energi bersih, penguatan industri rendah emisi, serta pengembangan ekonomi hijau dan pusat data ramah lingkungan.

PLTS Atap dinilai sebagai solusi cepat dan terjangkau karena bersifat modular dan terdistribusi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh berbagai sektor, mulai dari rumah tangga hingga industri. Dalam lima tahun terakhir, kapasitas PLTS Atap meningkat signifikan dari sekitar 146 MW pada 2024 menjadi 1,3 GW pada 2026.

Pengembangan ini turut berkontribusi pada ketahanan energi, pengurangan emisi karbon, penciptaan lapangan kerja hijau, serta penguatan industri dan rantai pasok lokal.

Ketua Umum AESI, Mada Ayu Habsari, menyatakan bahwa energi surya kini telah menjadi kebutuhan strategis nasional. Sementara itu, Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi menargetkan pengembangan PLTS nasional mencapai 80–100 GW, dengan potensi menciptakan hingga 760 ribu lapangan kerja baru.

PLN juga menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi energi melalui kemudahan layanan, termasuk pengajuan PLTS Atap melalui aplikasi PLN Mobile.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, AESI menggelar National Solar Transition Forum 2026 pada 21–22 April 2026, yang membahas strategi pengembangan energi surya melalui empat fokus utama: visi 100 GW solar, IPP, rooftop solar, dan tenaga kerja hijau.

Ke depan, pencapaian 1,3 GW ini diharapkan menjadi katalis percepatan pengembangan energi surya nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin transisi energi bersih di kawasan ASEAN.