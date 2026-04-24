Aliansi Suara Orang Muda, Melawan Krisis Iklim melakukan aksi memperingati Hari Bumi, Kamis (23/4/2026). Puluhan massa melakukan aksi berjalan kaki dari Bundaran Air mancur menuju Kantoe Wali Kota Palembang sambil membawa balon bola dunia, memungut sampah, dan membagikan bibit tanaman.

Massa melakukan orasi di depan kantor wali kota menuntut agar Pemerintah Kota Palembang melaksanakan putusan PTUN Palembang atas gugatan Walhi Sumsel mengenai banjir, meninjau dan mencabut izin bermasalah serta membongkar bangunan yang menutup ruang resapan air, dan menata ulang kebijakan tata ruang yang berpihak pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.