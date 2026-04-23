JAKARTA - Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Anti-Perang atau No War Youth Alliance menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, Kamis (23/4/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk mendukung Paus Leo yang menentang kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait peperangan dengan Iran. Paus pertama kelahiran negeri Paman Sam itu tidak takut dengan pemerintahan AS dan akan terus menyuarakan perdamaian dan menentang perang.