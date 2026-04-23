Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Mariman Darto.
Pendidikan Bermutu untuk Semua dengan membantu upaya pemerataan akses pendidikan di Indonesia.
Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Mariman Darto (kedua kiri), Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Pendidikan Daerah 3T Rita Pranawati (kiri), Director Mondelez Indonesia Anggya Kumala (tengah), Ketua Yayasan Indonesia Mengajar Haiva Muzdaliva (kedua kanan) dan Celebrity Mom Ayu Dewi (kanan) saat peluncuran program OREO Berbagi Seru di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Director Mondelez Indonesia Anggya Kumala memberikan sambutan disela-sela peluncuran program 'OREO Berbagi Seru' di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Senior Marketing Manager Biscuit Mondelez Indonesia Kevin Stevano (kiri) dan Celebrity Mom Ayu Dewi (kanan) memberi paparan saat sesi diskusi dalam peluncuran program 'OREO Berbagi Seru' di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Sambut Hardiknas, Program Edukasi Perluas Akses Pendidikan di Daerah Marginal

Kamis 23 April 2026 21:55 WIB
JAKARTA - Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Mariman Darto (kedua kiri), Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Pendidikan Daerah 3T Rita Pranawati (kiri), Director Mondelez Indonesia Anggya Kumala (tengah), Ketua Yayasan Indonesia Mengajar Haiva Muzdaliva (kedua kanan) dan Celebrity Mom Ayu Dewi (kanan) saat peluncuran program OREO Berbagi Seru di Jakarta, Rabu (22/4/2026). OREO kembali melanjutkan kontribusinya pada dunia pendidikan melalui program 'OREO Berbagi Seru'. Menyambut Hari Pendidikan Nasional, program ini adalah wujud peranan OREO dalam mendukung visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) yaitu 'Pendidikan Bermutu untuk Semua' dengan membantu upaya pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Bermitra dengan Indonesia Mengajar, program ini memberikan kesempatan setara bagi 7.000 siswa di 7 Provinsi termasuk di wilayah 3T dan marginal untuk menjadi bagian dari Generasi SERU melalui rangkaian kegiatan edukasi dan pendistribusian alat-alat pembelajaran seru yang dikembangkan dengan metode belajar sambil bermain. 

Foto Lainnya