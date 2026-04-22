JAKARTA - Dalam rangka memperingati Hari Kartini, ibu-ibu mengikuti pelatihan membuat gelung dan sanggul Nusantara di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini dipandu oleh Make Up Artist Mas Yudin.

Gelung atau sanggul sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia memiliki beragam bentuk dan filosofi di tiap daerah. Melalui program Ruang Kreatif bertajuk Mengenal Gelung Nusantara, peserta diajak memahami sekaligus mempraktikkan seni tata rambut tradisional.

Workshop yang berlangsung pada 20–23 April 2026 ini terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas profesional untuk penata rias yang ingin memperdalam pakem gelung dari berbagai daerah, serta kelas umum bagi masyarakat yang ingin mempelajari teknik dasar.

Dipandu oleh Mas Yudin, penata rias senior dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, peserta dikenalkan pada ragam gelung dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua.

Melalui kegiatan ini, Galeri Indonesia Kaya berharap dapat mendorong masyarakat untuk lebih mengenal, mengapresiasi, dan melestarikan warisan budaya, sejalan dengan semangat Kartini.