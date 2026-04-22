Foto 1 / 5
Perbesar
Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI, Dr. Kuntadi, S.H., M.H. dan Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat menghadiri peluncuran BPA Fair 2026 mengusung tema ?Pemulihan Aset Untuk Kesempurnaan Keadilan? yang berlangsung di Kantor Badan Pemulihan Aset, Jakarta Selatan,Rabu 22 April 2026.
Foto 2 / 5
Perbesar
Foto 3 / 5
Perbesar
Badan Pemulihan Aset (BPA) secara resmi meluncurkan BPA Fair 2026 mengusung tema ?Pemulihan Aset Untuk Kesempurnaan Keadilan? yang berlangsung pada Rabu 22 April 2026 di Kantor Badan Pemulihan Aset.
Foto 4 / 5
Perbesar
Foto 5 / 5
Perbesar
Advertisement
Kejagung Luncurkan BPA Fair 2026, Dorong Lelang Transparan Aset Negara hingga Hadirkan Mobil Mewah
Rabu 22 April 2026 22:04 WIB
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI, Dr. Kuntadi, S.H., M.H. dan Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna ikut meninjau dan melihat langsung sejumlah mobil mewah hingga sport yang akan dilelang.
Badan Pemulihan Aset (BPA) secara resmi meluncurkan BPA Fair 2026 mengusung tema “Pemulihan Aset Untuk Kesempurnaan Keadilan” yang berlangsung pada Rabu 22 April 2026 di Kantor Badan Pemulihan Aset.
Kegiatan ini menjadi terobosan perdana (game changer) dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian aset negara melalui mekanisme penjualan lelang yang transparan dan akuntabel.
Adapun rangkaian kegiatan BPA Fair ini akan berlangsung mulai 18 Mei s.d. 22 Mei 2026. Melalui kegiatan ini, BPA terus berkomitmen untuk mengoptimalkan pemulihan serta pengelolaan aset sebagai bagian integral dari penegakan hukum yang berkeadilan demi memulihkan kerugian negara secara akuntabel.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya