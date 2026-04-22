Universitas Pelita Harapan (UPH) menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang unggul dan berdampak melalui Sidang Terbuka Upacara Pengukuhan Lima Guru Besar dari berbagai disiplin ilmu.
Universitas Pelita Harapan (UPH) menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang unggul dan berdampak melalui Sidang Terbuka Upacara Pengukuhan Lima Guru Besar dari berbagai disiplin ilmu.
Universitas Pelita Harapan (UPH) menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang unggul dan berdampak melalui Sidang Terbuka Upacara Pengukuhan Lima Guru Besar dari berbagai disiplin ilmu.
Perkuat Kompetensi Akademik, UPH Kukuhkan Lima Guru Besar

Rabu 22 April 2026 22:04 WIB
Universitas Pelita Harapan (UPH) menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang unggul dan berdampak melalui Sidang Terbuka Upacara Pengukuhan Lima Guru Besar dari berbagai disiplin ilmu.
 
Hal ini sekaligus menunjukan perkembangan kompetensi dan kualitas akademisi UPH. Pengukuhan para Guru Besar berlangsung pada 20 April 2026 di Auditorium Grand Chapel, Kampus Utama UPH Lippo Village, Tangerang. Lima guru besar yang dikukuhkan berasal dari bidang pendidikan, hospitality dan pariwisata, ilmu politik, audit dan forensik keuangan, serta manajemen sumber daya manusia.
 
Kelima guru besar tersebut adalah Prof. Dr. Ir. Drs. Khoe Yao Tung, MM., M.Kom., M.Sc.Ed., M.Ed., DTh., dosen Fakultas Pendidikan Pascasarjana (FPP); Prof. Dr. Juliana, S.E., M.M., CPHCM, CMSP, CCBM., dosen Fakultas Hospitality dan Pariwisata (FHospar); Prof. Dr. Drs. Thomas Tokan Pureklolon, M.P.H., M.M., M.Si., dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP); serta Prof. Dr. Tanggor Sihombing, B.A., M.B.A., dan Prof. Dr. Drs. Ardi, M.M.Si., Ak., CA., dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).
 
Turut hadir dan melantik guru besar baru, Rektor UPH, Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., menyampaikan rasa bangganya atas bertambahnya jumlah profesor di lingkungan UPH. Menurutnya, pencapaian ini menjadi anugerah sekaligus wujud nyata komitmen UPH untuk memberikan yang terbaik melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh civitas academica untuk bersyukur atas pencapaian tersebut, sekaligus menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berkontribusi bagi kemajuan pendidikan dan bangsa.
Topik Artikel :
Sidang Terbuka
Foto Lainnya