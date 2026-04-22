Peringatan Hari Kartini tidak lagi dimaknai sebatas simbol emansipasi perempuan, tetapi juga menjadi refleksi atas ketangguhan, keberanian berpikir terbuka, serta semangat pantang menyerah di tengah keterbatasan. Nilai-nilai tersebut kini hidup dalam langkah perempuan-perempuan yang terus berusaha, termasuk di wilayah pesisir.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Ibu Eko Purwanti, nasabah PNM Cabang Pati. Ia mengembangkan usaha rengginang olahan hasil laut serta katering. Melalui usaha sederhana tersebut, Ibu Eko tidak hanya menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.

Dalam kesehariannya, Ibu Eko aktif dalam program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian gizi. Ia juga memberdayakan ibu-ibu di wilayah pesisir untuk bersama-sama memproduksi rengginang olahan laut.

“Saya berharap usaha ini bisa terus berjalan. Bukan hanya untuk menghidupi keluarga saya, tetapi juga agar ibu-ibu di sekitar bisa memiliki penghasilan. Pelan-pelan kita saling menguatkan dan maju bersama melalui klasterisasi olahan laut,” ujarnya.

Semangat yang ditunjukkan Ibu Eko mencerminkan nilai Kartini masa kini. Di tengah keterbatasan, ia tetap melangkah dan membuka ruang bagi perempuan lain untuk tumbuh bersama. Ia tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai penggerak yang menghadirkan perubahan nyata di lingkungannya, terutama melalui pendekatan klasterisasi usaha olahan laut.

Melalui pendekatan pemberdayaan berbasis tiga modal—yakni intelektual melalui pelatihan usaha, finansial melalui akses pembiayaan, serta sosial melalui penguatan kelompok—PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mendampingi perempuan agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Hingga saat ini, PNM telah melayani lebih dari 22,9 juta nasabah perempuan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa pemberdayaan di wilayah pesisir merupakan bagian dari komitmen untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas. “Kami hadir mendampingi ibu-ibu di pesisir untuk tumbuh dan berdaya. Melalui hasil olahan laut, mereka tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga mampu memberdayakan sesama dan tumbuh bersama,” ujarnya.