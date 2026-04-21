JAKARTA - Sejumlah calon jemaah haji mulai memadati Embarkasi Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Sebanyak 393 jemaah asal DKI Jakarta yang tergabung dalam kloter pertama bersiap menjalani tahapan akhir sebelum diberangkatkan menuju Tanah Suci, Makkah, Arab Saudi.

Secara nasional, jemaah haji Indonesia tahun 2026 mulai masuk asrama pada 21 April dan akan diberangkatkan secara bertahap ke Arab Saudi. Gelombang pertama akan menuju Madinah, sementara gelombang kedua dijadwalkan berangkat langsung ke Makkah mulai 7 Mei 2026.

Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI menetapkan kuota haji tahun 1447 Hijriah sebanyak 221.000 jemaah. Berdasarkan data aplikasi Nusuk Masar, jumlah tersebut terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus, sama seperti tahun sebelumnya.