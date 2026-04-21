DEPOK - Siswa mengikuti pergelaran busana tradisional saat peringatan Hari Kartini di TK Hidayatusshibyan, Cinere, Depok, Selasa (21/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan beragam pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia yang dikenakan para siswa dalam suasana meriah dan penuh warna.

Pergelaran tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah dalam memperingati jasa Raden Adjeng Kartini sebagai tokoh pelopor emansipasi perempuan di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan mengenalkan keragaman budaya Nusantara kepada pelajar sejak usia dini.

Para siswa tampil percaya diri mengenakan busana tradisional sambil berjalan di hadapan guru dan orang tua yang hadir. Setiap kostum mencerminkan kekayaan budaya dari berbagai daerah, mulai dari Jawa hingga wilayah Indonesia timur.

Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April untuk menghormati kelahiran Kartini, yang dikenal atas perjuangannya dalam memperjuangkan hak perempuan, khususnya di bidang pendidikan dan kesetaraan. Peringatan ini kerap diisi dengan berbagai kegiatan edukatif yang menanamkan nilai perjuangan dan kecintaan terhadap budaya bangsa kepada generasi muda.