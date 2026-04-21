Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar memberikan sambutan saat opening ceremony Asia-Pacific Young Leaders Convention (APYLC) 2026 di BINUS SCHOOL Serpong, Senin (20/4/2026). Kehadirannya sebagai pembicara utama menegaskan pentingnya kolaborasi dan empati dalam menjawab berbagai tantangan global. “APYLC bukan sekadar forum, tetapi menjadi titik awal bagi generasi muda untuk mulai mengambil peran dalam membentuk masa depan yang ingin mereka wujudkan. Menjawab tantangan global tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan di dalam komunitas, agar kita dapat menciptakan dampak yang bermakna,” ujarnya.

Generasi muda saat ini memegang peran krusial dalam merespons dinamika global yang kian kompleks dan tidak menentu. Mereka dituntut mampu memahami, beradaptasi, serta berkontribusi aktif dalam berbagai isu, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sebagai wujud komitmen terhadap pengembangan kepemimpinan global, BINUS SCHOOL Education kembali menjadi tuan rumah APYLC 2026 yang berlangsung pada 20–24 April 2026. Forum internasional ini menghadirkan pelajar sekolah menengah atas dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik untuk berkolaborasi, memperluas perspektif, serta merumuskan solusi atas tantangan dunia saat ini.

Memasuki tahun penyelenggaraan ke-9, APYLC 2026 mempertemukan delegasi dari Indonesia, Jepang, Singapura, dan Tiongkok. Mengusung tema “Root for Change: Feeding Minds, Healing Communities, Empowering Futures”, para peserta diajak membahas isu global dengan berlandaskan tiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu SDG 2 (Zero Hunger), SDG 3 (Good Health and Well-being), serta SDG 8 (Decent Work and Economic Growth).

Director BINUS SCHOOL Education, Sherrierose Garcia Gonzales, menyampaikan bahwa tema tahun ini mencerminkan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam menjawab tantangan global. Melalui platform ini, generasi muda didorong untuk memahami kompleksitas isu global sekaligus mengembangkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Melalui APYLC 2026, BINUS SCHOOL Education berharap para peserta tidak hanya memperluas wawasan global, tetapi juga terdorong untuk berkontribusi melalui ide dan aksi nyata dalam menciptakan dampak positif bagi masa depan.