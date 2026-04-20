Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Industri AMDK Dongkrak Ekonomi, Investasi Rp27,8 T

Senin 20 April 2026 18:36 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pekerja melakukan bongkar muat galon air mineral di Kalibata, Jakarta, Senin (20/4/2026).

 
Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terus mengalirkan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, tak hanya dari sisi investasi, tetapi juga dalam membuka lapangan kerja di berbagai daerah.
 
Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, saat ini terdapat 707 pabrik AMDK yang beroperasi di seluruh Indonesia, dengan total kapasitas produksi mencapai 47 miliar liter per tahun. Nilai investasinya pun tidak kecil, menembus Rp27,8 triliun.
 
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, industri AMDK memiliki peran ganda. Selain memastikan ketersediaan air minum yang aman dan berkualitas bagi masyarakat, sektor ini juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional yang terus tumbuh di tengah berbagai tantangan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
