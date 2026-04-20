JAKARTA - Pekerja melakukan bongkar muat galon air mineral di Kalibata, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terus mengalirkan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, tak hanya dari sisi investasi, tetapi juga dalam membuka lapangan kerja di berbagai daerah.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, saat ini terdapat 707 pabrik AMDK yang beroperasi di seluruh Indonesia, dengan total kapasitas produksi mencapai 47 miliar liter per tahun. Nilai investasinya pun tidak kecil, menembus Rp27,8 triliun.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, industri AMDK memiliki peran ganda. Selain memastikan ketersediaan air minum yang aman dan berkualitas bagi masyarakat, sektor ini juga menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional yang terus tumbuh di tengah berbagai tantangan.