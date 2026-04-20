Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Sejumlah warga beraktivitas di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Jakarta Creative Hub dibangun untuk anak muda menyalurkan ide dan kreativitas. Ruang ini dibangun dengan semangat kolaborasi, menjadi wadah bagi para kreator lintas bidang untuk bertemu, belajar, dan berkarya bersama.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Sejumlah warga beraktivitas di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Jakarta Creative Hub dibangun untuk anak muda menyalurkan ide dan kreativitas. Ruang ini dibangun dengan semangat kolaborasi, menjadi wadah bagi para kreator lintas bidang untuk bertemu, belajar, dan berkarya bersama.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Sejumlah warga beraktivitas di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Jakarta Creative Hub, Ruang Kolaborasi dan Kreativitas Anak Muda Ibu Kota

Senin 20 April 2026 18:33 WIB
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah warga beraktivitas di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026). 

 
Jakarta Creative Hub dibangun untuk anak muda menyalurkan ide dan kreativitas. Ruang ini dibangun dengan semangat kolaborasi, menjadi wadah bagi para kreator lintas bidang untuk bertemu, belajar, dan berkarya bersama.
 
Memasuki ruangannya, pengunjung disambut suasana santai namun produktif. Fasilitas seperti bean bag, area kerja terbuka, hingga sudut diskusi dirancang untuk menciptakan kenyamanan. Tidak ada kesan kaku layaknya kantor formal; sebaliknya, tempat ini mendorong interaksi yang cair dan ide-ide segar yang mengalir tanpa batas.
 
Tak hanya menjadi ruang berkumpul, Jakarta Creative Hub juga berfungsi sebagai etalase karya. Beragam produk hasil kreativitas anak muda dipamerkan di sini mulai dari karya fesyen, kerajinan tangan, hingga inovasi digital. Setiap sudut seolah bercerita tentang potensi besar yang tumbuh dari tangan-tangan kreatif generasi muda Jakarta.
 
Lebih dari sekadar ruang fisik, Jakarta Creative Hub menjadi simbol gerakan kreatif yang terus berkembang di ibu kota. Tempat ini menunjukkan bahwa dengan dukungan fasilitas yang tepat dan lingkungan yang inklusif, kreativitas anak muda tidak hanya berkembang, tetapi juga mampu memberi dampak nyata bagi industri kreatif dan ekonomi lokal.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ruang Kreatif
Foto Lainnya
