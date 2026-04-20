JAKARTA - Sejumlah warga beraktivitas di Jakarta Creative Hub, Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Jakarta Creative Hub dibangun untuk anak muda menyalurkan ide dan kreativitas. Ruang ini dibangun dengan semangat kolaborasi, menjadi wadah bagi para kreator lintas bidang untuk bertemu, belajar, dan berkarya bersama.

Memasuki ruangannya, pengunjung disambut suasana santai namun produktif. Fasilitas seperti bean bag, area kerja terbuka, hingga sudut diskusi dirancang untuk menciptakan kenyamanan. Tidak ada kesan kaku layaknya kantor formal; sebaliknya, tempat ini mendorong interaksi yang cair dan ide-ide segar yang mengalir tanpa batas.

Tak hanya menjadi ruang berkumpul, Jakarta Creative Hub juga berfungsi sebagai etalase karya. Beragam produk hasil kreativitas anak muda dipamerkan di sini mulai dari karya fesyen, kerajinan tangan, hingga inovasi digital. Setiap sudut seolah bercerita tentang potensi besar yang tumbuh dari tangan-tangan kreatif generasi muda Jakarta.

Lebih dari sekadar ruang fisik, Jakarta Creative Hub menjadi simbol gerakan kreatif yang terus berkembang di ibu kota. Tempat ini menunjukkan bahwa dengan dukungan fasilitas yang tepat dan lingkungan yang inklusif, kreativitas anak muda tidak hanya berkembang, tetapi juga mampu memberi dampak nyata bagi industri kreatif dan ekonomi lokal.