JAKARTA - Perayaan Hari Kartini menjadi ruang ekspresi bagi anak-anak disabilitas yang tampil percaya diri dalam sebuah kegiatan inklusif di Hotel Artotel Harmoni Jakarta, Minggu (19/4/2026). Acara ini menghadirkan workshop kreatif, peragaan busana, hingga pertunjukan seni yang menggambarkan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berkarya. Balutan kebaya dan batik yang dikenakan peserta menghadirkan nuansa tradisi sekaligus memperkuat pesan kesetaraan.

Kegiatan tersebut mempertemukan peserta dengan para pengrajin dalam sesi berbagi keterampilan, kemudian berlanjut ke fashion show wastra Nusantara. Selain itu, penampilan musik dan tari menunjukkan potensi yang selama ini belum banyak terlihat di ruang publik. Momentum ini sekaligus merefleksikan semangat emansipasi RA Kartini yang relevan hingga kini.

Artotel Harmoni Jakarta menginisiasi program bertajuk “Kartini’s Rising Stars: Empowering Talent Beyond Barriers” bersama Komunitas Crafter Jakarta sebagai bagian dari kampanye sosial The Art of Goodness dari Artotel Group. “Ruang inklusif bagi semua kalangan sangat penting. Setiap anak punya bakat unik yang layak dihargai,” ujar GM Artotel Harmoni Jakarta, Arbiter Gerhard.

Keberhasilan kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inklusivitas, khususnya di sektor industri kreatif dan perhotelan.