Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Program Kartini?s Rising Stars merayakan potensi luar biasa anak anak disabilitas dan menjadi panggung untuk menunjukkan berbagai potensi mereka kepada publik.
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Artotel Harmoni Jakarta menggelar Kartini?s Rising Stars: Empowering Talent Beyond Barriers, Minggu (19/4/2026).
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Seluruh tamu undangan dan peserta tampil elegan mengenakan busana Kebaya & Batik, menciptakan nuansa tradisional yang inklusif.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Peringatan Hari Kartini Angkat Bakat Anak Disabilitas di Jakarta

Senin 20 April 2026 18:29 WIB
A
A
A

JAKARTA -  Perayaan Hari Kartini menjadi ruang ekspresi bagi anak-anak disabilitas yang tampil percaya diri dalam sebuah kegiatan inklusif di Hotel Artotel Harmoni Jakarta, Minggu (19/4/2026). Acara ini menghadirkan workshop kreatif, peragaan busana, hingga pertunjukan seni yang menggambarkan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berkarya. Balutan kebaya dan batik yang dikenakan peserta menghadirkan nuansa tradisi sekaligus memperkuat pesan kesetaraan.

 
Kegiatan tersebut mempertemukan peserta dengan para pengrajin dalam sesi berbagi keterampilan, kemudian berlanjut ke fashion show wastra Nusantara. Selain itu, penampilan musik dan tari menunjukkan potensi yang selama ini belum banyak terlihat di ruang publik. Momentum ini sekaligus merefleksikan semangat emansipasi RA Kartini yang relevan hingga kini.
 
Artotel Harmoni Jakarta menginisiasi program bertajuk “Kartini’s Rising Stars: Empowering Talent Beyond Barriers” bersama Komunitas Crafter Jakarta sebagai bagian dari kampanye sosial The Art of Goodness dari Artotel Group. “Ruang inklusif bagi semua kalangan sangat penting. Setiap anak punya bakat unik yang layak dihargai,” ujar GM Artotel Harmoni Jakarta, Arbiter Gerhard.
 
Keberhasilan kegiatan ini diharapkan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inklusivitas, khususnya di sektor industri kreatif dan perhotelan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
