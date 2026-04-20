Ketua Umum DPP Dai Perantau Minang (DARAM) Buya Dr. Elfa Mukhlis (tengah) didampingi Sekretaris Jenderal MUI Dr. Amirsyah Tambunan dan Ketua MUI Sumatera Barat sekaligus Ketua Pembina DARAM Buya Dr. Gusrizal Gazahar berfoto bersama usai peresmian Kantor Pusat DPP DARAM di Jakarta, Jumat (18/4/2026).

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) DARAM resmi memiliki kantor pusat baru di Kota Bekasi sebagai langkah strategis memperkuat konsolidasi gerakan dakwah sekaligus memperluas jejaring organisasi di tingkat nasional. Peresmian ditandai dengan penandatanganan plakat oleh para ulama dan dihadiri tokoh nasional, akademisi, pejabat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dalam rangkaian kegiatan Silaturahmi Akbar yang berlangsung penuh kehangatan.

Ketua Umum DPP DARAM, Elfa Hendri Mukhlis, menyampaikan bahwa keberadaan kantor pusat ini diharapkan menjadi pusat koordinasi dan pengembangan program strategis organisasi guna memperkuat peran DARAM sebagai wadah dakwah yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat di tengah dinamika zaman.

Dalam kesempatan tersebut, DARAM juga mencanangkan pembangunan Islamic Centre Daram Internasional (ICDI) di atas lahan seluas 75 hektare dengan konsep kawasan islami terpadu yang mencakup fungsi pendidikan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, diluncurkan pula Kartu Tanda Anggota (KTA) DARAM yang terintegrasi dengan layanan e-money bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi berbasis syariah di kalangan anggota.

Rangkaian acara turut diisi dengan penyerahan plakat kepada sejumlah tokoh serta kegiatan halal bihalal yang mempererat silaturahmi lintas sektor, mulai dari ulama, pejabat, hingga insan media. Suasana kebersamaan, kolaborasi, dan dialog menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antar elemen bangsa.

Melalui peresmian ini, DPP DARAM menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kontribusi dalam penguatan dakwah dan pemberdayaan umat secara berkelanjutan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga menjangkau peran yang lebih luas di kancah internasional.