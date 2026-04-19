JAKARTA - Momen nostalgia tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, saat wasit legendaris Pierluigi Collina kembali memimpin pertandingan dalam laga Clash of Legends, Sabtu (18/4/2026).

Dalam duel yang mempertemukan Barcelona Legends melawan DRX World Legends, kehadiran Collina bukan sekadar pelengkap, melainkan magnet utama yang menghidupkan kembali memori kejayaan sepak bola dunia. Sosok ikonik asal Italia itu dikenal luas sebagai salah satu wasit terbaik sepanjang sejarah, dengan karisma dan ketegasan yang tak lekang oleh waktu.

Sepanjang pertandingan, Collina tetap tampil berwibawa di tengah lapangan. Dengan tatapan khas dan gestur tegasnya, ia mengendalikan jalannya laga, termasuk saat memberikan peringatan kepada Michel Salgado. Momen tersebut sontak membawa penonton bernostalgia ke era ketika Collina kerap dipercaya memimpin laga-laga besar di panggung internasional.

Kehadirannya di GBK bukan hanya menghadirkan pertandingan, tetapi juga menghidupkan kembali atmosfer klasik sepak bola yang sarat kenangan.