Pesepak bola Barcelona Legends Rivaldo melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang DRX World Legends pada pertandingan bertajuk Clash of Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Pesepak bola Barcelona Legends Rivaldo melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang DRX World Legends pada pertandingan bertajuk Clash of Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).
Barcelona Legends tampil dominan saat menaklukkan DRX Legends dengan skor telak 3-0 dalam laga bertajuk Clash of Legends 2026 yang berlangsung meriah di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Barcelona Legends tampil dominan saat menaklukkan DRX Legends dengan skor telak 3-0 dalam laga bertajuk Clash of Legends 2026 yang berlangsung meriah di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Barcelona Legends tampil dominan saat menaklukkan DRX Legends dengan skor telak 3-0 dalam laga bertajuk Clash of Legends 2026 yang berlangsung meriah di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Barcelona Legends tampil dominan saat menaklukkan DRX Legends dengan skor telak 3-0 dalam laga bertajuk Clash of Legends 2026 yang berlangsung meriah di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Barcelona Legends Menang Telak 3-0 atas DRX Legends di GBK

Minggu 19 April 2026 10:30 WIB
JAKARTA - Pesepak bola Barcelona Legends Rivaldo melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang DRX World Legends pada pertandingan bertajuk Clash of Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

 
Barcelona Legends tampil dominan saat menaklukkan DRX Legends dengan skor telak 3-0 dalam laga bertajuk Clash of Legends 2026 yang berlangsung meriah di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
 
Pertandingan yang mempertemukan deretan pemain legendaris ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh nostalgia. Tempo permainan cenderung santai sejak awal, menyesuaikan dengan usia para pemain yang tak lagi berada di level kompetitif, namun tetap menyuguhkan sentuhan kelas dunia.
 
Tiga gol kemenangan Barcelona Legends masing-masing dicetak oleh Rivaldo, Jonathan Soriano, dan Cristian Tello.
 
Laga ini juga semakin istimewa dengan kehadiran sejumlah nama besar yang ikut meramaikan pertandingan, seperti Alessandro Del Piero, Franck Ribery, Keisuke Honda, David Silva, Fabio Cannavaro, Claude Makelele, serta Javier Saviola.
 
Meski bukan laga kompetitif, pertandingan ini tetap menghadirkan hiburan berkualitas dan menjadi ajang nostalgia bagi para penggemar sepak bola yang merindukan aksi para legenda di lapangan hijau.
