JAKARTA - Wakil Pemimpin Redaksi Okezone, Bernadetha Ginting, menjadi pembicara dalam acara Rising Girls exclusive private networking bertajuk HER PURPOSE: Women Leading the Next Generation di Jakarta, Sabtu (18/4/2026). Mengambil inspirasi dari semangat Raden Ajeng Kartini, acara ini menghadirkan para pemimpin perempuan lintas sektor untuk membahas peran perempuan yang kini tidak hanya memimpin, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam kebijakan, bisnis, hingga level global.

Diskusi menyoroti berbagai tantangan kompleks yang dihadapi perempuan, mulai dari tekanan sosial, ekspektasi publik, hingga tanggung jawab sebagai pemimpin di berbagai bidang. Co-Founder Rising Girls, Elvira Angelica Manik, menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan berawal dari pemahaman diri serta keberanian melangkah dengan tujuan yang jelas, sehingga mampu menciptakan dampak bagi lingkungan dan komunitas.

Acara ini turut menghadirkan tokoh dari sektor bisnis, media, kebijakan publik, hingga diplomasi global. Pembahasan berfokus pada pentingnya membangun purpose-driven leadership yang tidak hanya berdampak secara personal, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Dalam sesi keynote, perwakilan institusi global menekankan bahwa peran perempuan kini melampaui batas lokal dan menjadi bagian penting dalam membentuk arah kebijakan serta kolaborasi internasional.

Sementara itu, dalam sesi panel, para pembicara berbagi pengalaman terkait tantangan memimpin di industri kompetitif, pentingnya keberanian menyuarakan perubahan, peran media dalam membentuk persepsi publik, serta cara generasi muda perempuan membangun identitas dan kepemimpinan sejak dini.

Sebagai platform pemberdayaan perempuan, Rising Girls menekankan pentingnya ekosistem yang mendukung perempuan berkembang secara holistik, tidak hanya dalam karier, tetapi juga dalam menciptakan dampak berkelanjutan. Kegiatan ini menegaskan bahwa semangat Kartini terus hidup dalam kepemimpinan perempuan yang relevan dengan tantangan global, sekaligus menginspirasi perempuan muda untuk memimpin dengan percaya diri dan menjadi penggerak perubahan dari tingkat lokal hingga global.