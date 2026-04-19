BEKASI - Pekerja menyelesaikan proyek jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (19/4/2026).

Proyek Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan terus dikebut dan ditargetkan rampung pada 2027. Jalan tol sepanjang 62 km ini akan menghubungkan Jatiasih, Bekasi hingga Sadang, Purwakarta.

Hingga Maret 2026, progres tiap paket bervariasi. Paket 1 (Jatiasih–Setu) masih tahap awal dengan konstruksi 0%. Sementara Paket 2A (Setu–Sukaragam) sudah mencapai 81,75% dan Paket 2B (Sukaragam–Bojongmangu) 73,16%. Paket 3 (Bojongmangu–Sadang) hampir selesai dengan progres 94,41%.

Kehadiran Tol Japek II Selatan diharapkan menjadi jalur alternatif untuk mengurai kemacetan, khususnya di KM 66 yang kerap menjadi titik padat pertemuan arus dari Tol Cipularang dan Cipali.