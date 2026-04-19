JAKARTA - Penyanyi dan penulis lagu Sal Priadi menghibur pengunjung saat perayaan Pet Owners Independence Day yang digelar PURINA® FELIX di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Rangkaian aktivitas lainnya yang dipadukan dalam FELIX Intimate Concert: Meowsical terdiri dari Purrr-fect Love Letters yang mengajak pengunjung mengekspresikan kasih sayang kepada kucing mereka melalui surat cinta.

Kemudian FELIX Memory Games yang menghadirkan cara menyenangkan untuk mengenal produk, hingga “FELIX Purr-fect Shot” melalui spot foto menarik dan FELIX Lucky Charm yang menciptakan momen yang personal dan dapat dikenang dengan membuat FELIX bag charm.

PURINA® FELIX, merek makanan kucing dengan tekstur dan aroma lezat dari Nestle PURINA senantiasa berupaya menginspirasi para Cat Pawrents untuk dapat mempererat hubungan emosional dengan kucing kesayangannya. Merayakan Pet Owners Independence Day yang diperingati pada 18 April, PURINA® FELIX menyelenggarakan FELIX Intimate Concert: Meowsical bagi para Cat Pawrents dengan menghadirkan Brand Ambassador PURINA® FELIX Sal Priadi yang juga merupakan Cat Pawrent.