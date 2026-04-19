JAKARTA - President Director Regal Springs Indonesia Rudolf Hoeffelman (kiri), Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Erwin Dwiyana (tengah), dan Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto Darwin (kanan) saat berfoto bersama dalam acara Fish for Fit yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Regal Springs Indonesia (PT Aqua Farm Nusantara) berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen mendorong peningkatan konsumsi ikan guna memenuhi kebutuhan protein harian masyarakat, sekaligus mengedukasi pentingnya ikan sebagai sumber gizi berkualitas untuk mendukung gaya hidup aktif, sehat, dan produktif. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, konsumsi ikan nasional telah mencapai lebih dari 26,04 kilogram per kapita per tahun pada 2025, menunjukkan tren positif yang masih perlu ditingkatkan demi mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional.

Partisipasi ini juga sejalan dengan program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam memperluas kampanye konsumsi ikan di masyarakat. President Director Regal Springs Indonesia Rudolf Hoeffelman menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber gizi optimal, sekaligus mendorong pola hidup sehat melalui keseimbangan antara asupan nutrisi dan aktivitas fisik.

Kegiatan Fish for Fit dikemas dalam bentuk kompetisi kebugaran berbasis hybrid race yang menggabungkan kekuatan, daya tahan, dan kerja sama tim, serta dilengkapi dengan edukasi dan promosi produk perikanan yang menyasar masyarakat urban dan komunitas olahraga. Melalui kolaborasi ini, Regal Springs Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan sumber protein berkualitas yang berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.