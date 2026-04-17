JAKARTA - Sejumlah Legenda sepak bola Barcelona FC menjalani latihan jelang pertandingan Clash of Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (17/4/2026).

Menjelang laga Clash of Legend pada Sabtu, 18 April 2026, para pemain Barcelona Legends menjalani latihan dengan penuh semangat. Sesi ini dimanfaatkan untuk mematangkan strategi sekaligus menjaga kekompakan tim.

Sejumlah mantan bintang seperti Fernando Navarro, Phillip Cocu, dan Javier Saviola turut ambil bagian.

Mantan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga terlihat hadir di Stadion GBK, meski tidak mengikuti latihan.

Laga melawan DRX World Legends diprediksi akan menarik, mempertemukan pemain-pemain lintas generasi dengan nuansa nostalgia dan kualitas permainan yang tetap tinggi.