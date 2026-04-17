JAKARTA - Pencari kerja mencari informasi lowongan pekerjaan di Mega Career Expo, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 8.389 orang telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang kuartal I atau Januari hingga Maret tahun ini. Angka tersebut mengalami penurunan cukup besar jika dibandingkan dengan laporan PHK periode yang sama tahun sebelumnya yang masih tercatat sebanyak 34.211 orang.