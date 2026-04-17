JAKARTA - Pengunjung mengamati kendaraan yang ditampilkan pada BMW Group Festival of JOY di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Festival tersebut merupakan perayaan 25 tahun kehadiran BMW di Indonesia dan peluncuran MINI 1965 Victory Edition yang berlangsung dari 17-19 April 2026.

BMW Group Indonesia menggelar BMW Group Festival of JOY sebagai bagian dari perayaan 25 tahun kehadirannya di Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi momentum menandai 110 tahun BMW Group secara global.

Festival tersebut menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung melalui berbagai lini produk dan aktivitas otomotif.

Selama tiga hari penyelenggaraan, hampir 80 unit kendaraan BMW dan MINI, termasuk lini terbaru serta kendaraan Premium Selection, ditampilkan. Selain itu, sebanyak 14 unit BMW Motorrad juga dihadirkan. Pengunjung diberikan kesempatan untuk mencoba langsung kendaraan guna mengeksplorasi karakter dan inovasi masing-masing model.