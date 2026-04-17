Pengunjung mengamati kendaraan yang ditampilkan pada BMW Group Festival of JOY di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Head of MINI Asia Daren Ching (kiri) berbincang dengan President Director BMW Group Indonesia Peter Medalla (kanan) dan Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania (tengah) berbincang pada pembukaan BMW Group Festival of JOY di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Dari kiri ke kanan: Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania, President Director BMW Group Indonesia Peter ?Sunny? Medalla, Director of Sales and Network Development BMW Group Indonesia Joanna Sia, Director of Marketing BMW Group Indonesia Stefanus Asiantara, serta Director of Customer Support BMW Group Indonesia Mahalingam Maganderalingam berbincang pada pembukaan BMW Group Festival of JOY di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Festival of Joy Jadi Puncak Perayaan 25 Tahun BMW di Tanah Air
Jum'at 17 April 2026 20:59 WIB
JAKARTA - Pengunjung mengamati kendaraan yang ditampilkan pada BMW Group Festival of JOY di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Festival tersebut merupakan perayaan 25 tahun kehadiran BMW di Indonesia dan peluncuran MINI 1965 Victory Edition yang berlangsung dari 17-19 April 2026.
BMW Group Indonesia menggelar BMW Group Festival of JOY sebagai bagian dari perayaan 25 tahun kehadirannya di Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi momentum menandai 110 tahun BMW Group secara global.
Festival tersebut menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung melalui berbagai lini produk dan aktivitas otomotif.
Selama tiga hari penyelenggaraan, hampir 80 unit kendaraan BMW dan MINI, termasuk lini terbaru serta kendaraan Premium Selection, ditampilkan. Selain itu, sebanyak 14 unit BMW Motorrad juga dihadirkan. Pengunjung diberikan kesempatan untuk mencoba langsung kendaraan guna mengeksplorasi karakter dan inovasi masing-masing model.
